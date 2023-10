Davon zehrt die Gesellschaft nun. Sie kann die vielen Aufträge nach und nach abtragen. In der Folge stieg der Umsatz im ersten Halbjahr um 21 Prozent auf 407,7 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dabei wuchs vor allem das Neumaschinengeschäft stark (+37 Prozent), während das Servicegeschäft nur moderat zulegte (+2,9 Prozent). Der Einfluss des starken Frankens sei deutlich spürbar gewesen. Ohne ihn hätten noch deutlich bessere Zahlen resultiert, so die Mitteilung.