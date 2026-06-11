Die Anlage in Delfzijl soll jährlich 100'000 Tonnen nachhaltigen Flugkraftstoff produzieren, wie Burckhardt Compression am Donnerstag mitteilte. Die Kompressoren des Winterthurer Unternehmens seien zentral für die Wasserstoffversorgung der Anlage. Die Burckhardt-Aktien konnten von diesem Auftrag nicht profitieren und sanken im frühen Handel rund 1,9 Prozent auf 448,50 Franken.
Laut Burckhardt ist es die erste neu gebaute Anlage in Europa, die ausschliesslich nachhaltigen Flugtreibstoff herstellt und nicht gleichzeitig andere Treibstoffe produziert. Finanzielle Details zum Auftrag macht das Unternehmen nicht bekannt.
(AWP)