Die Anlage in Delfzijl soll jährlich 100'000 Tonnen nachhaltigen Flugkraftstoff produzieren, wie Burckhardt Compression am Donnerstag mitteilte. Die Kompressoren des Winterthurer Unternehmens seien zentral für die Wasserstoffversorgung der Anlage. Die Burckhardt-Aktien konnten von diesem Auftrag nicht profitieren und sanken im frühen Handel rund 1,9 Prozent auf 448,50 Franken.