Im Jahr 2023/24 will Burckhardt somit einen weiteren Schritt in Richtung Mittelfristziele machen: Die EBIT-Marge soll bekanntlich künftig bei 12 bis 15 Prozent liegen. Beim Umsatz strebt der Winterthurer Konzern ein jährliches durchschnittliches Wachstum von 9 Prozent an, was bis 2027 zu einem Umsatz von 1,1 Milliarden führen würde.