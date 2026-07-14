Das Winterthurer Unternehmen Burckhardt Compression will mit der Übernahme seine Position im Markt für Biogas und komprimiertes Erdgas stärken.
Der Kauf des italienischen Kompressorenherstellers war Mitte Mai angekündigt worden und wurde am Dienstag vollzogen, wie aus einer Mitteilung von Burckhardt vom Dienstag hervorgeht. Finanzielle Bedingungen der Transaktion werden nicht genannt.
Fornovo Gas stellt mittelgrosse Kolbenkompressoren her, beschäftigt rund 120 Mitarbeitende und erzielt einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich in Franken.
(AWP)