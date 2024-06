In der Folge stieg der EBIT um 27,8 Prozent auf 121,4 Millionen (Marge: 12,4 Prozent). Beide Sparten konnten die Marge steigern. Der Reingewinn schnellte um 28,7 Prozent auf 90,1 Millionen in die Höhe. Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen nun eine Dividende von 15,50 Franken je Papier erhalten, nachdem es im Vorjahr 12,00 Franken gewesen waren. Die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten (AWP-Konsens) wurden bei all diesen Kennzahlen klar übertroffen.