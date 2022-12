Das sei ein Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens, teilte der Hersteller von Kolbenkompressoren am Dienstagmorgen mit. "Wir haben seit Jahren das Ziel, beim Auftragseingang die Marke von einer Milliarde zu erreichen", wird CEO Fabrice Billard in der Mitteilung zitiert. Mit der Einführung neuer Produkte und der Entwicklung neuer Anwendungen sowie dem starken Wachstum des Servicegeschäfts sei dieser symbolische Meilenstein nun erreicht worden.