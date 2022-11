Das Wachstum soll auch zu einer höheren Profitabilität führen. So gilt neu für die EBIT-Marge ein Zielband von 12 bis 15 Prozent. Bislang waren 10 bis 15 Prozent angestrebt worden, wobei zuletzt Werte am unteren Rand ausgewiesen wurden. In absoluten Zahlen entspreche das neue Ziel einer Verdoppelung, so die Mitteilung.