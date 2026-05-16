Die Äusserungen von Kim zeigen nach Einschätzung von Jung In Yun, Chef von Fibonacci Asset Management Global, dass die südkoreanische Regierung KI zunehmend als nationale Infrastruktur und nicht mehr nur als weiteren Technologietrend betrachtet. «Das ist unterstützend für das KI-Angebot in Korea, insbesondere für Unternehmen mit Bezug zu Halbleitern, Energieausrüstung und souveränen KI-Plattformen», sagte er.