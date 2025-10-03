SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi wollte die Medienberichte am Freitag gegenüber der AWP «weder bestätigen noch dementieren». Schon vergangenen Samstag hatte Aeschi, der die Wirtschaftskommission (WAK) präsidiert, in der «Samstagsrundschau» erklärt, dass er einen Kompromiss in der Eigenmittelfrage für wünschenswert halte. «Einerseits wollen wir noch eine Grossbank in der Schweiz, auf der anderen Seite sollen die Steuerzahler nie mehr eine Bank retten müssen.»