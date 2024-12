GRENZGÄNGER: Anfang 2025 tritt in der Schweiz eine Rechtsgrundlage in Kraft für die Besteuerung der Einkommen von Grenzgängern bei ihrer Arbeit im Homeoffice. Damit wird die Grundlage geschaffen, um Grenzgängerinnen und Grenzgänger auch dann besteuern zu können, wenn sie Telearbeit im Ausland verrichten. In der Regel werden Einkommen im Land besteuert, in dem gearbeitet wird. Wechseln Grenzgänger ins Homeoffice, würden deshalb ihre Einkommen im Land versteuert, in dem sie wohnen. Die Änderungen beschränken sich auf die fünf Nachbarstaaten der Schweiz. Grenzgängerinnen und Grenzgänger in Frankreich können heute bis zu 40 Prozent ihrer Zeit zu Hause arbeiten, in Italien liegt die Schwelle bei 25 Prozent.