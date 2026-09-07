Der Umsatz erreichte in den Monaten Januar bis Juni 587,3 Millionen Franken. Das ist eine halbe Million mehr als in der Vorjahresperiode, wie aus dem am Montag aufgeschalteten Halbjahresbericht hervorgeht. Burkhalter hatte in der Berichtsperiode fünf weitere kleine Übernahmen getätigt. Der Betriebsertrag wird mit 591,2 Millionen beziffert.