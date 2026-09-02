Das Unternehmen beschäftigt zehn Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 1,5 Millionen Franken, wie Burkhalter am Mittwoch mitteilte. Mit der Übernahme will der Installationsdienstleister sein Angebot in Graubünden ergänzen und die Marktposition von AZ Systems stärken.