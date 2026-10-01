Das Unternehmen in Steg beschäftigt rund 25 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von etwa 6,5 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung von Burkhalter vom Donnerstag hiess. Plasco ist auf Abdichtungen im Hochbau, Tiefbau und Tunnelbau spezialisiert. Die bisherigen Eigentümer verkaufen das Unternehmen im Rahmen der Nachfolgeregelung.