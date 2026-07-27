Der neue britische Premierminister Andy Burnham sieht trotz des Umbaus an der Regierungsspitze in London keinen Grund für eine vorgezogene Neuwahl. Das sagte Burnham in seinem ersten grossen TV-Interview als Regierungschef der BBC. Millionen Menschen hätten sich bei der vergangenen Parlamentswahl für das Wahlprogramm der sozialdemokratischen Labour-Partei entschieden, so Burnham. Er fügte hinzu: «Wir haben eine parlamentarische Demokratie und das ist, wofür die Leute ihre Stimme gegeben haben.» Er wolle sich an das Wahlprogramm halten.