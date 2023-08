Vor allem Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Biotech, Pharma, Bildung und Informations- und Kommunikationstechnologie würden weiterhin nach Büroflächen an zentralen Lagen suchen. Zu diesem Schluss kommt CSL Immobilien in einer am Dienstag publizierten «Sommerumfrage 2023». Dabei gaben rund 200 Marktakteure Auskunft über die Geschäftsentwicklung.