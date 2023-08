WeWork machen der Trend zum hybriden Arbeiten nach der Corona-Pandemie und der Stellenabbau im Technologiesektor zu schaffen, aus dem die meisten seiner Mieter für die Coworking-Arbeitsplätze kommen. Die 777 Standorte in 39 Ländern sind im Schnitt nur zu 72 Prozent belegt, vor allem in den USA und Kanada gibt es Auslastungsprobleme. Im November waren 40 Büros mit etwa 41.000 Arbeitsplätzen in den USA dichtgemacht worden. Der Vorstandschef und der Finanzvorstand haben sich in diesem Jahr verabschiedet, am Dienstag nahmen drei Aufsichtsräte den Hut.