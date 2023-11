Von 47 Milliarden Dollar auf praktisch Null: WeWork, noch vor knapp fünf Jahren das am höchsten bewertete Start-up der US-Geschichte, flüchtet sich in die Insolvenz. Der Bürovermieter will mit der Sanierung nach dem US-Insolvenzrecht («Chapter 11») unrentable Mietverträge loswerden oder neu verhandeln und drei Milliarden Dollar Schulden abbauen. Das 2010 gegründete Unternehmen dürfte damit künftig seinen bisherigen Kreditgebern gehören. 92 Prozent der besicherten Gläubiger hätten bereits zugestimmt, WeWork-Schulden in Eigenkapital zu tauschen, teilte das Unternehmen am Montagabend (Ortszeit) mit. Was dem mit 60 Prozent beteiligten Mehrheitsaktionär, dem japanischen Tech-Investor Softbank, danach noch bleibt, ist offen. Er hat bereits Milliarden in die Sanierung gesteckt.