Blacklane, ein in Berlin ansässiges Start-up-Unternehmen für Chauffeurdienste, das in mehr als 50 Ländern tätig ist, befindet sich Kreisen zufolge in einem sehr frühen Stadium der Erwägung eines Börsengangs. Das Unternehmen hat Evercore Inc. beauftragt, bei einem möglichen eigenen Börsengang im Jahr 2024 behilflich zu sein, hieß es. Das Unternehmen könnte in Zukunft auch andere Optionen wie Kapitalbeschaffung oder einen Verkauf in Betracht ziehen.