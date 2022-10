Cathie Wood investiert seit dem 10. Oktober täglich in Aktien von Nurix Therapeutics, einem kleinen und relativ unbekannten biopharmazeutischen Unternehmen. Ihrer Anlagegesellschaft Ark Investment Management hat für den Fonds "Ark Genomic Revolution ETF" mehr als 840'000 Aktien des in San Francisco ansässigen Unternehmens gekauft. Nurix Therapeutics kommt an der Börse auf eine Marktkapitalisierung von 518 Millionen Dollar.