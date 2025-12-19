Die Aktien von Also Holding legen am Freitag im frühen Handel 3,7 Prozent 221,00 Franken zu, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) 0,3 Prozent verliert. Nach Erreichen eines neuen Allzeithochs von 292,50 Franken am 22. Juli stürzten die Aktien bis Mitte Dezember um 25 Prozent auf den tiefsten Stand seit etwas mehr als zwei Jahren ab.
Der französisch-deutsche Finanzkonzern Oddo BHF hat am Freitag die Abdeckung von Also Holding mit dem Rating «Outperform» und einem Kursziel von 272 Franken aufgenommen. Das ergibt ein Aufwärtspotenzial von 23 Prozent.
Der zuständige Analyst Sinan Doganli begründet seinen Entscheid mit der Feststellung, dass der Markt zu stark auf die kurzfristigen Verwässerungseffekte sowie die dünnen Angebotsmargen fokussiere und dabei die positiven Aspekte des gesamten Ökosystems ausblende.
Die Aktie werde unter dem intrinsischen Wert basierend auf einer normalisierten freien Cashflow-Berechnung gehandelt. Das ergebe Aufwärtspotenzial, weil sich die Zusammensetzung des Business-Mix graduell positiv verändere und die Ausführungsrisiken abnähmen.
Ein langfristiger Bulle ist der für Kepler Cheuvreux tätige Analyst Håkon Nelson. Er erhöhte letztmals am 29. Juli das Kursziel für Also auf 329 von 325 Franken und bestätigte die Einstufung «Buy». Der IT-Logistiker habe im ersten Halbjahr mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 126 Millionen Euro die Erwartungen um knapp 4 Prozent übertroffen, so der Experte. Insbesondere das margenstarke Cloud- und Servicegeschäft sowie eine verbesserte Kostenkontrolle hätten zum Ergebnis beigetragen. Auch die bestätigte Jahresprognose und der solide Kapitalrückfluss sprächen für das Unternehmen.
Gemäss AWP-Analyser stufen vier Analysten den Titel mit «Kaufen» und zwei mit «Halten» ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 321 Franken. Also dürfte im Februar 2026 die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorstellen.
Die Chancen stehen gut, dass mit der optimistischen Einstufung von Oddo BHF die Aktie einen Boden bildet. Der Titel dürfte damit für langfristige Investoren wieder interessant sein. Aktive Trader und Händler können auf der anderen Seite getreu dem Motto «Buy the Dip» Schwächephasen ausnutzen, um bestenfalls kurzfristige Handelsgewinne einzustreichen.
(cash)