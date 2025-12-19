Ein langfristiger Bulle ist der für Kepler Cheuvreux tätige Analyst Håkon Nelson. Er erhöhte letztmals am 29. Juli das Kursziel für Also auf 329 von 325 Franken und bestätigte die Einstufung «Buy». Der IT-Logistiker habe im ersten Halbjahr mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 126 Millionen Euro die Erwartungen um knapp 4 Prozent übertroffen, so der Experte. Insbesondere das margenstarke Cloud- und Servicegeschäft sowie eine verbesserte Kostenkontrolle hätten zum Ergebnis beigetragen. Auch die bestätigte Jahresprognose und der solide Kapitalrückfluss sprächen für das Unternehmen.