Die beste Hoffnung für den Markt könnte vorerst die Strategie «buy the dip» sein. Brooke May, geschäftsführende Gesellschafterin bei Evans May Wealth, sagte, ihr Unternehmen suche nach Möglichkeiten, bei Ausverkäufen Aktien aufzustocken. Etwa Aktien von D R Horton, die sie in der Hoffnung gekauft hat, dass die aufgestaute Nachfrage nach Häusern zu mehr Bautätigkeiten in den kommenden Jahre führen werde.