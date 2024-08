Unter Pensionskassenexperten kommen die Ausgleichsmassnahmen für die Übergangsgeneration nicht gut an. Reto Leibundgut vom Pensionskassenberatungsunternehmen c-alm sieht «gravierende handwerkliche Mängel», wie er in seiner Einschätzung kurz nach der Schlussabstimmung des Bundesparlaments schrieb. Das Kompensationsregime führe dazu, «dass die real-existierende Umverteilung in der 2. Säule noch für Jahre im System verbleibt und die Komplexität der beruflichen Vorsorge weiter zunehmen wird». Die Umverteilung werde also ausgebaut, nicht reduziert.