Damit hat die BVZ die Nachfolge von Finanzchefin Alice Kalbermatter geregelt. Sie werde aber die Gruppe auf eigenen Wunsch bereits Ende Juli 2026 verlassen, hiess es. Im Februar hatte die BVZ den Abgang der Finanzchefin per Ende 2026 angekündigt. Bis Hauser die Stelle antritt, werde Controlling-Chef Ivan Hallenbarter den Bereich Finanzen und Services interimistisch leiten.