In dem bis 2028 laufenden Strategieprogramm hat die BVZ laut den Angaben eine Vielzahl von Projekten an die Hand genommen. Im Immobilienbereich etwa schreite die Planung der zweiten Etappe des Projekts Andermatt Central voran. Und auf dem Weg nach Zermatt würden die Vorbereitungen für den Bau des Mattertal-Tunnels planmässig verlaufen. Er soll die Bahn besser vor Naturgefahren schützen.