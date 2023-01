So habe die Gornergrat-Bahn 664'593 Reisende ab Zermatt gezählt, was 58,9 Prozent mehr gewesen seien als im Vorjahr. Diese Entwicklung stärke den Optimismus, rasch wieder an das Rekordjahr 2019 anknüpfen zu können, so die Mitteilung. Damals waren 813'701 Besucher befördert worden.