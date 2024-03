Hohe Passagierzahlen

Auf dem Streckennetz der Matterhorn Gotthard Bahn, den Touristikangeboten Gornergrat und Glacier Express sowie in den am Furka verladenen Fahrzeugen seien erstmals mehr als 10 Millionen Reisende befördert worden, hiess es weiter. Dabei habe die Gruppe weiter vom Nachholeffekt im Tourismus nach der Pandemie profitiert. Das war besonders in Zermatt zu spüren.