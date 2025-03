Das Interesse von Kundenseite für das auf der Ethereum-Blockchain funktionierende neue Handelssystem sei hoch, versicherte Lidia Kurt, CEO der BX Digital, am Dienstag an einem Medienanlass in Zürich. Für die in Zusammenarbeit mit der Schwestergesellschaft, der Börse BX Swiss, entwickelte Plattform habe man bereits ein «Ökosystem von Partnern» gewinnen können. Die BX Digital wolle nun innert sechs Monaten «live gehen».