Allerdings stehen die Valoren von BYD schon länger unter Druck. Sie sind um rund ein Drittel zurückgefallen, seitdem sie im Mai auf einen Rekordstand gestiegen waren. Das Unternehmen hat zwar in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 mehr Fahrzeuge hergestellt und verkauft als zwischen Januar und August 2024. Doch in den vergangenen beiden Monaten gerieten die Verkäufe von BYD im Vorjahresvergleich ins Stocken und die Absatzziele für 2025 wurden gesenkt - was beispielhaft zeigt: Der Wettbewerb im Markt für Elektroautos ist härter geworden.