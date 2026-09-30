Die Herabstufung von Xpeng auf «Neutral» wird damit begründet, dass gesunkene Absatzprognosen und voraussichtlich weiterhin hohe Verluste aufgrund von Ausgaben für Forschung und Entwicklung vorliegen. Das Analysehaus sieht in BYD die stärkste chinesische Marke, um dem strukturellen Gegenwind zu trotzen, wenngleich das Aufwärtspotenzial bei der aktuellen Bewertung begrenzt ist.