Belastet würden die Aktien durch eine schwache Binnennachfrage, weitere Anstiege der Inputkosten sowie politische Unsicherheit, begründet JPMorgan den Schritt. In Hongkong gaben die Kurse der Autoaktien teils deutlich nach: Geely verlor 2,8 Prozent, Xpeng rund 5 Prozent, BYD und Leapmotor waren nach Anfangsverlusten kaum verändert.
«Wir sind der Ansicht, dass eine Angebotsreform – voraussichtlich unter der Führung der chinesischen Regierung – der wirksamste Weg wäre, um die grundlegenden Probleme des Sektors anzugehen: Überkapazitäten, schwache Preisgestaltung, geringe Rentabilität und intensiver Wettbewerb», schreiben JPMorgan-Analysten in einer Mitteilung.
Die Herabstufung von Xpeng auf «Neutral» wird damit begründet, dass gesunkene Absatzprognosen und voraussichtlich weiterhin hohe Verluste aufgrund von Ausgaben für Forschung und Entwicklung vorliegen. Das Analysehaus sieht in BYD die stärkste chinesische Marke, um dem strukturellen Gegenwind zu trotzen, wenngleich das Aufwärtspotenzial bei der aktuellen Bewertung begrenzt ist.
JPMorgan startete überdies die Aufnahme der Berichterstattung zu Chery Auto mit der Einstufung «Overweight» und einem Kursziel von 35 Hongkong-Dollar, gestützt durch das starke Auslandsgeschäft und die solide Liquiditätsposition.
(Bloomberg/cash)