Trotz der Einführung von Zöllen auf aus China importierte Elektroautos durch die EU lassen sich BYD und seine Wettbewerber ihren Erfolg in Europa nicht nehmen. Sie erweitern ihr Angebot an Hybrid- und Verbrennermodellen - Fahrzeuge, die nicht von den Zöllen betroffen sind - und gehen Partnerschaften mit lokalen Vertriebspartnern ein, während sie gleichzeitig Pläne für Produktionsstätten in der Region vorantreiben. Diese Expansion stellt eine zunehmende Herausforderung für europäische Konzerne wie Volkswagen und Stellantis dar, die sich im stagnierenden europäischen Automarkt bemühen, Kosten zu senken und ihre Margen zu verteidigen.