Eine ​lokale Produktion in Europa würde auch Einfuhrzölle auf die Lkw vermeiden. Europäische Hersteller wie ‌die Traton-Tochter MAN fordern, dass die Europäische Union bei Lkw so vorgehen soll wie gegen subventionierte Elektroautos aus China. Zölle und Vorschriften für lokale Produktionsanteile wären Instrumente, ​um ​unfaire Wettbewerbsvorteile auszugleichen. «Wir mögen diese Zölle ⁠nicht, das nützt niemandem», sagte Li. «Aber ​wir müssen damit umgehen.» ⁠BYD bereite sich vor, noch mehr in die Fertigung in Europa zu ‌investieren, so wie schon in die Pkw-Produktion. Dafür wird gerade eine Fabrik in Szeged/Ungarn gebaut. Dort werde im kommenden Jahr die ‌Massenproduktion starten. BYD sei gerade dabei, sich zu einem ​europäischen Produzenten zu entwickeln, ergänzte Li. «Zölle sind nur ein kurzfristiger Druck. Aber langfristig, sobald alles lokal produziert wird, werden wir ein europäisches Unternehmen.»