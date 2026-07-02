Der Hersteller des Dolphin lieferte im zweiten Quartal 557'090 batterieelektrische Fahrzeuge aus, wie am Mittwoch veröffentlichte Zahlen zeigen. Das sind zwar weniger als im Vorjahreszeitraum, dürfte aber ausreichen, um Tesla zu überholen. Der US-Hersteller wird voraussichtlich nächste Woche Quartalszahlen von rund 396'500 Fahrzeugen veröffentlichen, so Analystenschätzungen von Bloomberg.
Die Aktien von BYD stiegen am Donnerstag im frühen Hongkonger Handel um bis zu 8,4 Prozent - der grösste Kursgewinn innerhalb eines Handelstages seit Februar 2025.
BYD lag 2025 schon einmal vor Tesla
BYD überholte Tesla erstmals im vierten Quartal 2024 und hielt den deutlichen Vorsprung bis 2025, da Elon Musks politische Aktivitäten und seine enge Verbindung zu US-Präsident Donald Trump die Konsumenten, insbesondere in Europa, verärgerten. Tesla eroberte die Führung jedoch im ersten Quartal dieses Jahres zurück und verkaufte rund 48'000 Fahrzeuge mehr als BYD, da die nachlassende Nachfrage in China die Verkäufe des Konkurrenten auf seinem Heimatmarkt drückte.
Der Gesamtabsatz von BYD über alle Antriebsstränge und Fahrzeugtypen hinweg stieg im Juni um 5,5 Prozent auf 403'472 Einheiten. Rund 43 Prozent davon wurden in Überseemärkten verkauft, was die Bedeutung der globalen Expansion von BYD unterstreicht.
Angesichts des erbitterten Preiskampfes auf dem chinesischen Automobilmarkt konzentriert sich BYD auf technologische Weiterentwicklungen, um mit Konkurrenten wie Geely Automobile Holdings und Xiaomi mithalten zu können.
Mehrere Innovationen vorgestellt
Ende Mai präsentierte BYD eine Reihe von Innovationen, darunter den nach eigenen Angaben leistungsstärksten Chip Chinas für autonomes Fahren, da fortschrittliche Fahrassistenzsysteme zu einem zentralen Wettbewerbsfeld geworden sind. Das Unternehmen baut zudem die Produktion seiner Blade-Batterien der nächsten Generation rasant aus.
Tesla hat in China eine Kampagne zu Fahrerassistenzsysteme gestartet, nachdem sich die Markteinführung einer Technologie, die als Schlüssel zum Wettbewerb mit lokalen Konkurrenten gilt, wiederholt verzögert hatte. Der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen steuert auf ein weiteres Rekordjahr zu, obwohl sich das Wachstum in wichtigen Märkten verlangsamt.
In China, dem weltweit grössten Markt, sanken die Verkäufe von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben – darunter Elektroautos und Plug-in-Hybride – laut dem chinesischen Pkw-Verband im Mai um 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
(cash/Bloomberg)