Europa beginnt mit Umplanung der Büros

Sehr oft sind solche US-Entwicklungen Vorboten dafür, was auf Europa zukommt. Folglich stellt sich die Frage: Werden wir Europäerinnen und Europäer auch bald in die Büros zurückkehren? Ein Blick in die Büros am Auffahrtsfreitag zeichnet aber klar ein anderes Bild: Wer vor Ort ist, sitzt vermutlich alleine im Büro.