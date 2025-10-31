Der Maschinenhersteller Bystronic will den Geschäftsbereich «Tools for Materials Processing» des US-Konzerns Coherent übernehmen und damit die Tür zu wachstumsstarken Märkten mit Medizinprodukten und Halbleitern öffnen.
Gegen 11:25 Uhr klettern die Titel kräftig um 8,0 Prozent auf 272 Franken nach oben. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI liegt derweil mit 0,18 Prozent knapp im Minus.
Das Geschäft mit rund 400 Mitarbeitenden erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von etwa 100 Millionen US-Dollar. Weitere finanzielle Details wurden nicht bekannt, am späteren Vormittag findet noch eine Telefonkonferenz statt. Auf die wartet auch die UBS für weitere Einzelheiten. Immerhin würde aber das «profitable» Geschäft den Umsatz anorganisch um 17 Prozent erhöhen, so die Analysten.
Die ZKB wertet den Zukauf als Schritt in der angekündigten Strategie, um die Abhängigkeit von Industriezyklen zu reduzieren und sich breiter aufzustellen. Dies könne damit nun mit begrenztem Einsatz und Risiko realisiert werden, schreibt Analyst Walter Bamert.
