Der Auftragseingang sei um 1,5 Prozent auf 634,5 Millionen Franken gestiegen, teilte der Spezialist für Maschinen zur Blechbearbeitung am Donnerstag mit. Im Jahr zuvor war er noch um 21 Prozent eingebrochen. Der Auftragseingang wuchs dank einer starken Entwicklung in den Bereichen Tube, Bending und Automation; nicht zuletzt auch dank der Nachfrage nach Rechenzentren.