Iacovelli verfüge über Management- und Führungserfahrung mit mehr als zwanzig Jahren in der Blech-Industrie, davon 13 Jahre als CEO, teilte der Herstellers von Maschinen zur Blechbearbeitung am Mittwoch mit. Seit April 2018 war er CEO der Schuler Gruppe. Zusätzlich zu dieser Aufgabe wurde er ab April 2022 in die Konzernleitung von Andritz berufen.