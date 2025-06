Perez-Freije löst damit CEO Domenico Iacovelli ab, der diese Aufgabe seit dem Rücktritt von Beat Neukomm per Mitte April interimistisch inne hat. Neukom hatte die Finanzen ab 2021 geleitet. Perez-Freije wird seine Aufgabe als CFO bei Bystronic per 1. Dezember 2025 übernehmen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.