Ziele bestätigt

Bei den Regionen sanken sowohl in EMEA als auch in Americas die Aufträge und auch in China sowie der Region Asia Pacific blieb die Dynamik trotz der Corona-Lockerungen verhalten. Bei den Umsätzen legten derweil Europa und Amerika zu, während China und APAC weiter an Umsatz einbüssten. Bei einer kommenden Erholung des chinesischen Marktes sieht sich Bystronic aber gut positioniert.