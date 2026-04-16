Zum Ausblick heisst es, dass das Marktumfeld durch makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten geprägt bleiben dürfte. Dennoch hält Bystronic für das Gesamtjahr 2026 an der Einschätzung vom vergangenen Februar fest. Demnach sollte der Umsatz im Gesamtjahr zunehmen und es sollten sich weitere Fortschritte bei der Profitabilität ergeben. Zuletzt wurden zwei Jahre in Folge rote Zahlen geschrieben.