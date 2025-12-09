Nominiert für den Verwaltungsrat von Bystronic werden Accelleron-Chef Daniel Bischofberger und Burckhardt-Compression-Chef Fabrice Billard, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.
Sie sollen im April 2026 die Nachfolge von Matthias Auer und Urs Riedener antreten. Diese stünden nach langjähriger Tätigkeit nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung, geht aus dem Communiqué hervor.
«Mit Bischofberger und Billard gewinnen wir zwei starke Führungspersönlichkeiten, deren Erfahrung im globalen Industrieumfeld perfekt zu unseren Anforderungen passt», lässt sich VR-Präsident Heinz Baumgartner zitieren.
(AWP)