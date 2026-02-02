Die neu geschaffene Geschäftseinheit Bystronic Rofin wird laut Mitteilung vom Montag vielseitige Lasertechnologien zur Bearbeitung verschiedenster Materialien anbieten. Der Zukauf wurde im vergangenen Oktober angekündigt.
(AWP)
Der Maschinenhersteller Bystronic hat die Übernahme der Geschäftseinheit «Tools for Materials Processing» von Coherent abgeschlossen.
Die neu geschaffene Geschäftseinheit Bystronic Rofin wird laut Mitteilung vom Montag vielseitige Lasertechnologien zur Bearbeitung verschiedenster Materialien anbieten. Der Zukauf wurde im vergangenen Oktober angekündigt.
(AWP)
|Name
|Aktuell
|+/-%
CHFSWX
|269.50
30.01.26
|+1.70%
–