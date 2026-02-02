Mit der Übernahme erweitert Bystronic das Portfolio um neue Laseranwendungen wie Mikromaterialbearbeitung, Markieren, Gravieren und Bohren. Mit der Akquisition sichert sich Bystronic die Rechte an der Marke Rofin und erschliesst neue Märkte in den Bereichen Medizintechnik und Halbleiter.

Die neu geschaffene Geschäftseinheit Bystronic Rofin wird laut Mitteilung vom Montag vielseitige Lasertechnologien zur Bearbeitung verschiedenster Materialien anbieten. Der Zukauf wurde im vergangenen Oktober angekündigt.

(AWP)