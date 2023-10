In den Monaten Januar bis September fiel der Umsatz von Bystronic um 4,4 Prozent auf 681,2 Millionen Franken. Belastet hat dabei nicht nur das sich abschwächende Marktumfeld, sondern auch der erstarkte Schweizer Franken. Denn ohne negative Währungseinflüsse wären die Verkäufe um 2,1 Prozent angestiegen, wie es am Freitag in einer Mitteilung heisst.