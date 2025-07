In Europa sind die Branchen Küchen- oder Haushaltmaschinen sowie die Bauwirtschaft mit Beschlägen oder Fensterrahmen wichtiger. Hier war die Situation im Süden Europas eher positiv, in Zentraleuropa und Deutschland hingegen verhalten. In Asien wiederum hat sich die Lage stabilisiert und in China - auf tiefem Niveau - verbessert.