Mangel an Komponenten bremst

Weiterhin eine Herausforderung ist die Beschaffung von Komponenten und damit die Realisierung von Umsatz. Aufgrund fehlender Teile bei ausgelieferten Systemen seien diese noch nicht betriebsbereit, was zu einer Verzögerung bei der Buchung der Verkäufe führe. Dieser Effekt machte per Ende Jahr noch rund 50 Millionen Franken aus. Der Auftragsbestand per Ende Jahr lag derweil bei über 400 Millionen Franken.