Die einzelnen Regionen hätten sich im dritten Jahresviertel auf dem «gleichen soliden Niveau» wie im zweiten Quartal entwickelt, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Auch zur Dynamik beim Auftragseingang innerhalb der Quartale äusserte er sich ähnlich. Dieser liege auf dem «gleichen guten Niveau» wie im zweiten Jahresviertel.