In der Division Systems wurde laut den Angaben insbesondere in der Region Americas ein Rückgang verzeichnet, die Regionen EMEA, China und APAC sind aber gewachsen gegenüber der Vorjahresperiode. In der Division Service nahm derweil die Nachfrage nach Ersatzteilen aufgrund der tiefen Auslastung der Kunden ab, die Servicestunden konnten aber gesteigert werden.