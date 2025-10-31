Der Maschinenhersteller Bystronic hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs «Tools for Materials Processing» des US-Konzerns Coherent unterzeichnet. Mit dem Zukauf will das Unternehmen in «attraktive Wachstumsmärkte» wie Medizintechnik und Halbleiterindustrie einsteigen. Ausserdem erweitere Bystronic das Portfolio um neue Laseranwendungen, beispielsweise in der Mikromaterialbearbeitung, Kennzeichnung und Bohrtechnik, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Ausserdem erwirbt das Schweizer Unternehmen die Rechte an der Marke Rofin.