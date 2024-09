Der Stellenabbau wurde den rund 650 Angestellten in Niederönz am Dienstagvormittag an einer Mitarbeiterversammlung mitgeteilt, wie ein Bystronic-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AWP bestätigte. Zuerst hatte die NZZ auf ihrer Online-Seite über die geplanten Massnahmen berichtet. Ein Sozialplan soll in Vorbereitung sein. Bystronic beschäftigt laut den jüngsten Angaben insgesamt 3353 Mitarbeitende.