Die TikTok-Mutter kündigte am Montag an, ⁠in ihrer Video-KI «Seedance 2.0» die unerlaubte Nutzung geistigen Eigentums künftig ‌zu unterbinden. Details nannte ByteDance jedoch ‌nicht.

In der vergangenen ​Woche waren in China mehrere mit Seedance erstellte Videos rasant verbreitet worden. Eines davon zeigte die US-Schauspieler Tom Cruise und Brad Pitt in ‌einer Kampfszene. Disney schickte ByteDance daraufhin eine Unterlassungsaufforderung, sagte ein Insider. Der chinesische Konzern habe seine Künstliche ​Intelligenz (KI) unerlaubt mit Charakteren des US-Unterhaltungskonzerns trainiert. ​Zunächst hatte das Nachrichtenportal Axios ​über das Vorgehen von Disney berichtet. Einem anderen Medienbericht ‌zufolge beschuldigt auch Paramount Skydance ByteDance des Missbrauchs geistigen Eigentums.

Disney war zuvor gegen Character.AI wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen ​vorgegangen. ​Im Dezember hatte ⁠der Konzern eine Kooperation mit dem ​ChatGPT-Entwickler OpenAI vereinbart. Dabei ⁠lizenziert Disney mehr als 200 Disney-, ‌Star Wars-, Pixar- und Marvel-Figuren für «Sora», die Video-KI von OpenAI. 

(Reuters)