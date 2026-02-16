In der vergangenen ​Woche waren in China mehrere mit Seedance erstellte Videos rasant verbreitet worden. Eines davon zeigte die US-Schauspieler Tom Cruise und Brad Pitt in ‌einer Kampfszene. Disney schickte ByteDance daraufhin eine Unterlassungsaufforderung, sagte ein Insider. Der chinesische Konzern habe seine Künstliche ​Intelligenz (KI) unerlaubt mit Charakteren des US-Unterhaltungskonzerns trainiert. ​Zunächst hatte das Nachrichtenportal Axios ​über das Vorgehen von Disney berichtet. Einem anderen Medienbericht ‌zufolge beschuldigt auch Paramount Skydance ByteDance des Missbrauchs geistigen Eigentums.