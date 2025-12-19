Trump hatte damals ‍die Frist für ein Verbot bis zum 20. Januar verlängert, um die Abspaltung der ​US-Vermögenswerte zu ermöglichen. Dem Dokument zufolge wird das US-Gemeinschaftsunternehmen zu 50 Prozent von einem Konsortium neuer Investoren gehalten, zu dem Oracle, Silver Lake und MGX mit ‌jeweils 15 Prozent gehören. 30,1 Prozent werden von ⁠Gesellschaften gehalten, die mit bestehenden Investoren von ‌Bytedance verbunden sind. 19,9 Prozent verbleiben bei Bytedance selbst.